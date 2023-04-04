В ЛНР Росгвардия обнаружила схроны с иностранным оружием и боеприпасами

Росгвардия обнаружила в ЛНР тайники с оружием американского и польского производства

В Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы обнаружили крупные схроны с иностранным оружием и боеприпасами. Об этом во вторник, 4 апреля, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, в тайниках было вооружение американского и польского производства, в том числе порядка 600 артиллерийских снарядов, более 1100 взрывателей и запалов к ним, свыше 150 ручных гранат, 80 мин, более 30 килограммов взрывчатых веществ и более 40 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию. Также были изъяты американские гранатометы M72A7 и M136/AT4.

3 апреля сообщалось, что в Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы выявили и задержали 35 пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Службы безопасности Украины (СБУ).