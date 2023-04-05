Две пьяные женщины прокатились на самокате по набережной в Москве и упали в реку

РЕН ТВ: две пьяные женщины на самокате упали в реку на Фрунзенской набережной в Москве

Две женщины решили прокатиться на одном самокате в центре Москвы и упали в реку. Об этом пишет РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 5 апреля на Фрунзенской набережной. Предполагается, что обе женщины были пьяны. Катаясь на самокате, они врезались в бордюр и свалились в реку.

Как пишет РЕН ТВ, женщин спасли сотрудники правоохранительных органов. У одной из них диагностировали ушиб спины и переохлаждение. У второй пострадавшей выявили ушиб поясницы и ссадину на голове. Россиянок доставили в больницу. Остальные обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в центре Екатеринбурга пассажирский автобус сбил 14-летнего мальчика на электросамокате. На записи с камеры наблюдения видно, как подросток, не сходя с устройства, начинает пересекать дорогу по регулируемому переходу, а остальные пешеходы стоят на месте. В это время со стороны перекрестка выезжает пассажирский автобус и сбивает школьника.