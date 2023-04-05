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18:59, 5 апреля 2023Мир

США ввели санкции против ряда судей в Грузии

США ввели визовые санкции против четырех членов Высшего совета юстиции Грузии

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США ввели санкции в отношении четырех членов Высшего совета юстиции Грузии. Об этом сообщает Reuters

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, судей обвиняют в «значительной коррупции». В числе попавших под ограничения Михаил Чинчаладзе, Леван Мурусидзе, Ираклий Шенгелия и Валериан Церцвадзе.

«Эти люди злоупотребляли своими полномочиями в качестве председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии», — заявил Блинкен и добавил, что американская сторона продолжит поддерживать демократию и верховенство закона в стране.

В марте Белый дом сообщил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили предостерег ее от предоставления Тбилиси помощи Москве с обходом санкций Запада.

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Варвара Кошечкина
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