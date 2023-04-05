В российской школе 13-летняя ученица напала с ножом на одноклассниц

В Башкортостане 13-летняя школьница во время урока порезала ножом своих одноклассниц

В Башкирии 13-летняя школьница напала с ножом на одноклассниц. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, инцидент произошел во время урока в инглинской школе №2. Девочка достала кухонный нож и набросилась на учениц, сидящих рядом. В результате одна потерпевшая получила ранение шеи, а вторая — поясницы и запястья.

Отмечается, что орудие подросток приготовила заранее, взяв из дома. В настоящее время школьницы находятся в больнице. Предварительный мотив нападения — травля.

Следственный комитет России проводит проверку по факту инцидента, сообщил «Ленте.ру» представитель регионального управления ведомства Евгений Каневский. По предварительным данным, пострадали две ученицы 7 класса 13 и 14 лет. Ножевые ранения им нанесла 13-летняя девочка. Пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы их жизни не имеется.

Ранее стало известно, что в Октябрьском районе Улан-Удэ ученица восьмого класса пронесла в школу №63 нож и на перемене стала угрожать зарезать одноклассников.