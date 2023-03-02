Восьмиклассница пронесла в российскую школу нож и угрожала одноклассникам

В Улан-Удэ восьмиклассница пронесла в школу нож и угрожала зарезать одноклассников

В Октябрьском районе Улан-Удэ ученица восьмого класса пронесла в школу №63 нож и на перемене стала угрожать зарезать одноклассников. Об этом сообщается в Telegram-канале «АригУс».

По информации издания, учащиеся российской школы забили тревогу в соцсетях. Дети рассказали, что девочка-подросток разгуливала с холодным оружием по коридорам учебного заведения.

Данных о пострадавших нет. Что стало причиной такого поведения, сейчас выясняется. Сообщение о происшествии передали в региональное МВД, а также городское управление образования.

В декабре 2022 года в Нижневартовске 14-летний подросток в школе напал с ножом на одноклассника. На распространившемся в соцсетях видеоролике школьник гнался по лестнице за сверстником. Настигнув мальчика, он нанес ему удар ножом и попытался скрыться. Подростка догнали другие дети.

До этого 14-летний школьник из Москвы ударил брата-близнеца ножом в шею за то, что тот не уступил ему компьютер. В результате ребенка госпитализировали.