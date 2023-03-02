Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:26, 2 марта 2023Россия

Восьмиклассница пронесла в российскую школу нож и угрожала одноклассникам

В Улан-Удэ восьмиклассница пронесла в школу нож и угрожала зарезать одноклассников

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Октябрьском районе Улан-Удэ ученица восьмого класса пронесла в школу №63 нож и на перемене стала угрожать зарезать одноклассников. Об этом сообщается в Telegram-канале «АригУс».

По информации издания, учащиеся российской школы забили тревогу в соцсетях. Дети рассказали, что девочка-подросток разгуливала с холодным оружием по коридорам учебного заведения.

Данных о пострадавших нет. Что стало причиной такого поведения, сейчас выясняется. Сообщение о происшествии передали в региональное МВД, а также городское управление образования.

В декабре 2022 года в Нижневартовске 14-летний подросток в школе напал с ножом на одноклассника. На распространившемся в соцсетях видеоролике школьник гнался по лестнице за сверстником. Настигнув мальчика, он нанес ему удар ножом и попытался скрыться. Подростка догнали другие дети.

До этого 14-летний школьник из Москвы ударил брата-близнеца ножом в шею за то, что тот не уступил ему компьютер. В результате ребенка госпитализировали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о падении украинской ракеты на многоэтажку в Запорожье
Зеленского захотели сделать «президентом мира»
В Луганск прибыли освобожденные военнопленные со следами пыток
Лавров извинился за непотребное поведение Запада в ходе G20
Восьмиклассница пронесла в российскую школу нож и угрожала одноклассникам
В российском регионе произошло второе за сутки землетрясение
Назван срок открытия в России аналога IKEA
Телескоп Уэбба обнаружил взрыв белого карлика
Лавров рассказал о безнаказанных диверсиях на «Северных потоках» на G20
Шольц назвал невозможным достижение мира на Украине без поставок оружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.