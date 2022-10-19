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14:18, 19 октября 2022Россия

В Москве школьник ударил ножом брата-близнеца в шею из-за компьютера

На севере Москвы 14-летний школьник ударил ножом брата-близнеца из-за компьютера

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На севере Москвы 14-летний школьник ударил брата-близнеца ножом в шею за то, что тот не уступил ему компьютер. Об этом в среду, 19 октября, сообщает MK.RU.

Инцидент произошел 18 октября. Братья находились дома вместе с бабушкой. Один из них сидел на кухне и играл в компьютерную игру, другой же попросил уступить ему компьютер. Игравший подросток пригрозился ударить брата, а тот в ответ схватил кухонный нож. В результате конфликта лезвие воткнулось одному из них в шею.

Пенсионерка вызвала скорую, ребенка госпитализировали. Медики диагностировали у него проникающую колото-резаную рану шеи, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Издание уточняет, что отношения между братьями начали портиться более года назад — ссоры возникали по любому поводу.

В сентябре в Санкт-Петербурге 14-летний подросток попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как приятель ударил его ножом в глаз.

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Евгения Куликова
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