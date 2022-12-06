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16:25, 6 декабря 2022Россия

Нападение российского школьника с ножом на одноклассника попало на видео

В Нижневартовске ХМАО нападение ученика из школы №21 на одноклассника попало на видео

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) нападение ученика из школы №21 на одноклассника попало на видео. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

В ролике видно, как российский школьник гонится по лестнице за одноклассником. Настигнув сверстника, он наносит удар ножом и скрывается. Другие дети не догоняют учащегося.

Позже выяснилось, что 14-летний нападавший также получил ножевое ранение. Обоих мальчиков доставили в больницу.

Пострадавший школьник оказался в реанимации в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело, пишет издание Baza в Telegram-канале.

О происшествии в школе №21 в Нижневартовске стало известно 6 декабря. На место происшествия выезжал председатель комиссии по делам несовершеннолетних Николай Лукаш. Уроки из-за случившегося в школе Нижневартовска не останавливали.

Анна Щербакова
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