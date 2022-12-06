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08:29, 6 декабря 2022Россия

Российский школьник ранил ножом другого ученика

Восьмиклассник напал с ножом на сверстника в школе № 21 в Нижневартовске

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Учащийся школы №21 в городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа ранил ножом другого ученика. Об этом сообщила городская администрация в Telegram.

Как стало известно, 6 декабря около 8 утра между восьмиклассниками произошел конфликт. В ходе него один подросток ранил другого ножом. На данный момент пострадавшего в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

На месте происшествия находится председатель комиссии по делам несовершеннолетних Николай Лукаш. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Отмечается, что образовательный процесс в школе не приостановлен.

В октябре 14-летний московский школьник ударил брата-близнеца ножом в шею за то, что тот не уступил ему компьютер. В результате ребенка госпитализировали.

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Марина Совина
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