Россиянину назначили исправительные работы за жестокое убийство щенка

Под Иркутском мужчина убил щенка, ударив его палкой и бросив о забор на глазах у ребенка

Иркутский районный суд назначил полтора года исправительных работ 36-летнему жителю деревни Быкова, жестоко убившему двухмесячного щенка. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры Иркутской области Ирина Алферова.

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По данным следствия, в октябре 2022 года нетрезвый мужчина сначала ударил щенка палкой, а затем несколько раз бросил его о деревянный забор на глазах у маленького ребенка. При этом мальчик знал эту собаку и ранее неоднократно играл с ней. От полученных увечий щенок погиб на месте. Из-за этого, как уточнили в прокуратуре, ребенку были «причинены моральные страдания».

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