Следователи возбудили дело после избиения чихуахуа в российском магазине

В Калуге возбудили дело о жестоком обращении с животными после избиения чихуахуа бутылкой

В Калуге следователи возбудили уголовное дело после избиения собаки в магазине. Об этом в пятницу, 5 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что они взяли это дело о жестоком обращении с животными на контроль.

1 августа в продуктовом магазине на улице Генерала Попова посетительница ударила чихуахуа, сидевшую на руках у хозяйки, бутылкой по голове.

Владелица питомца рассказала, что у собаки в ветеринарной клинике диагностировали гематому головного мозга и трещины черепа, уточняет РИА Новости.