Летевший в Москву самолет столкнулся с птицей во время посадки

Летевший из Перми пассажирский лайнер столкнулся с птицей во время посадки в Москве

Российский самолет, летевший из Перми в Москву, столкнулся с птицей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что столкновение пассажирского лайнера произошло во время посадки в столичном аэропорту Шереметьево. Приземление воздушного судна прошло в штатном режиме. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее, 3 апреля, еще один отечественный самолет, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Самара, столкнулся с птицами при посадке. Во время инцидента на борту находилось 190 пассажиров, пострадавших среди них нет.

