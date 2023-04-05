Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:18, 5 апреля 2023Путешествия

Летевший в Москву самолет столкнулся с птицей во время посадки

Летевший из Перми пассажирский лайнер столкнулся с птицей во время посадки в Москве

Фото: Josue Isai Ramos Figueroa / Unsplash

Российский самолет, летевший из Перми в Москву, столкнулся с птицей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что столкновение пассажирского лайнера произошло во время посадки в столичном аэропорту Шереметьево. Приземление воздушного судна прошло в штатном режиме. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее, 3 апреля, еще один отечественный самолет, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Самара, столкнулся с птицами при посадке. Во время инцидента на борту находилось 190 пассажиров, пострадавших среди них нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В Запорожье заявили о готовых к контрнаступлению украинских войсках
Десятки людей оказались в снежном плену после схода лавины в Индии
Россиянина осудят за убийство товарища из-за неправильно приготовленной картошки
Появились подробности гибели отца российского хоккеиста
Названы города России с подорожавшими новостройками
Известный сервис доставки прекратит работу в России
В офисе президента Украины подтвердили визит Зеленского в Польшу
Стало известно место посадки российского «Орла»
В Китае прокомментировали присоединение Финляндии к НАТО
Мишустин повторно встретится с депутатами Госдумы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.