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19:40, 5 апреля 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников предупредил об опасности популярного гигиенического средства

Врач Александр Мясников заявил, что тампоны могут привести к синдрому токсического шока

Фото: Annette Riedl / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности использования тампонов. О том, что популярное гигиеническое средство может привести к синдрому токсического шока (СТШ), он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Доктор объяснил, что использование тампонов может привести к синдрому токсического шока, который вызывается стафилококками. «В тампонах большой емкости стафилококк начинает выделять токсин», — заявил врач. По его словам, симптомами СТШ являются спутанное сознание, резкое повышение температуры, падение давления и сыпь.

«В случае синдрома токсического шока вызывается врач. И своевременная терапия антибиотиками спасает женщину. Потому что иначе смертность — до 50 процентов», — предупредил Мясников.

Во избежание СТШ доктор рекомендовал соблюдать гигиену при использовании тампонов: часто менять их, выбирать минимальную впитываемость, не оставлять на ночь и мыть руки перед их заменой.

Ранее Мясников назвал напиток, употребление которого повышает риск развития диабета. Врач рассказал, что риск возникновения недуга увеличивает виноградный сок, а виноград сам по себе, как и ряд других фруктов и ягод, может служить профилактикой заболевания.

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Оксана Петина
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Доктор Мясников предупредил об опасности популярного гигиенического средства
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