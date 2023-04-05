Ивлеева опубликовала фото с сумкой за полмиллиона рублей

Ведущая Анастасия Ивлеева опубликовала фото с сумкой Hermès Birkin Shoulder

Российская ведущая и актриса Анастасия Ивлеева опубликовала фотографии, на которых она запечатлена с аксессуаром за полмиллиона рублей. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в среду, 5 апреля.

Речь идет о винтажной сумке Hermès Birkin Shoulder бирюзового оттенка. Стоимость такой модели составляет от 6 до 11 тысяч долларов (от 476 до 872 тысяч рублей).

На размещенных снимках Ивлеева позирует в серебристом топе и джинсах на низкой талии на фоне черного внедорожника Mercedes-Benz G-класса. Ее образ дополняет упомянутый аксессуар люксового бренда. «Это может выглядеть так, будто я хвастаюсь новой сумочкой, но по факту это совершенно не так. Просто весенние фотки и настроение. Люблю вас», — заявила ведущая в описании.

В марте Анастасия Ивлеева назвала самую дорогую вещь в своем гардеробе. Она рассказала, что является обладательницей кожаной куртки-косухи модного бренда Enfants Riches Deprimes. По ее словам, стоимость данного предмета гардероба составляет один миллион рублей.