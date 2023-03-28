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11:11, 28 марта 2023Ценности

Ивлеева назвала самую дорогую вещь в своем гардеробе

Ивлеева назвала куртку бренда Enfants Riches Deprimes самой дорогой в своем гардеробе

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российская ведущая и актриса Анастасия Ивлеева назвала самую дорогую вещь в своем гардеробе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость решила ответить в сторис на вопросы своих подписчиков. Так, она рассказала, что она является обладательницей кожаной куртки-косухи модного бренда Enfants Riches Deprimes. По ее словам, стоимость данного предмета гардероба составляет один миллион рублей.

В сентябре 2022 года Ивлеева назвала любимый модный бренд в интервью стилисту Александру Рогову. Звезда показала гостю свой гардероб и вещи, которые она выделяет среди остальной одежды. Выяснилось, что чаще всего знаменитость отдает предпочтение продукции французской марки Balenciaga.

Позже Ивлеева похвасталась подарком из 1990-х годов, который она получила от своей команды в честь Нового года. Тогда знаменитость разместила ролик, в котором показала поношенную барсетку люксового бренда Boss, выполненную из коричневой кожи. На опубликованных кадрах было видно, что коллеги также положили в сумку с потертостями тысячу рублей банкнотами номиналом 10 рублей.

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Карина Черных
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