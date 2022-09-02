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Ивлеева назвала любимый модный бренд

Телеведущая Анастасия Ивлеева назвала Balenciaga своим любимым модным брендом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева назвала любимый модный бренд в интервью стилисту Александру Рогову. Соответствующее видео опубликовано на его YouTube-канале.

Блогерша показала гостю свой гардероб и вещи, которые она выделяет среди остальной одежды. Выяснилось, что чаще всего знаменитость отдает предпочтение продукции французской марки Balenciaga. Например, она продемонстрировала кожаную оверсайз-куртку и укороченную кожанку указанного модного дома.

«Не будем ходить вокруг да около — мне очень нравится то, что делает Balenciaga, если мы говорим про повседневные образы, а не кутюр. Все-таки Balenciaga делает лютый go», — высказалась Ивлеева в беседе с журналистом.

Ранее стилист Рогов также оценил наряд Ивлеевой фразой «извинись перед страной, это ******». Речь идет об образе телезвезды, в котором она посетила музыкальную премию телеканала «Муз ТВ» в 2018 году. Тогда она прошлась по красной ковровой дорожке в нижнем белье черного цвета в сочетании с прозрачной белой накидкой, покрытой кристаллами, и кружевном головном уборе. На ногах у нее были бархатные ботфорты.

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Майя Пономаренко
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