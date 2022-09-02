Стилист Рогов оценил наряд Ивлеевой фразой «извинись перед страной, это ******»

Стилист Рогов назвал прозрачную накидку Ивлеевой на премии «Муз ТВ» отвратительной

Российский стилист Александр Рогов оценил гардероб телеведущей Анастасии Ивлеевой и выбрал ее худший наряд. Соответствующее интервью появилось на ее личном YouTube-канале.

Специалист проанализировал образ блогерши, в котором она посетила музыкальную премию телеканала «Муз ТВ» в 2018 году. Тогда знаменитость прошлась по красной ковровой дорожке в нижнем белье черного цвета в сочетании с прозрачной белой накидкой, покрытой кристаллами, и кружевном головном уборе с бархатными ботфортами. «Я тебе прощаю платье и серые сапоги, но вот это — просто треш. Ужасно и отвратительно. Извинись за этот образ перед страной — это был ****** [провал], правда», — оценил выбранные Ивлеевой вещи для мероприятия. Телезвезда, в свою очередь, согласилась с фразой мужчины.

В августе Рогов назвал три модных тренда осени 2022 года и посоветовал внедрить их в гардероб. Так, по словам эксперта, популярность набирает преппи — стиль студентов элитных колледжей, для которого характерны юбки в складку, блейзеры, платья-трапеции, трикотажные жилеты. Кроме того, он отметил актуальность корсетов и нарядов из денима.