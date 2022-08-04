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Российский стилист назвал три модных тренда осени

Российский стилист Рогов назвал стиль преппи и деним модными трендами осени 2022 года

Фото: Phil Aicken / Unsplash

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов назвал три модных тренда осени 2022 года и посоветовал внедрить их в гардероб. Соответствующие рекомендации появились в его личном Telegram-канале.

Так, по словам эксперта, популярность набирает преппи — стиль студентов элитных колледжей, который был взят за основу для образов героев популярного телесериала «Сплетница». «Садиться за парту необязательно — достаточно добавить в гардероб юбку в складку, блейзер, блузку с воротничком, платье-трапецию, галстук, трикотажную жилетку или кардиган с ромбовидным рисунком», — утверждает он.

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Кроме того, Рогов отметил актуальность вещей из денима, в частности, образов, которые полностью состоят из джинсовой одежды. «Смеяться над [актрисой] Джулией Фокс, которая из джинсов сумела сделать топ и сумку, не стоит. За ней нужно повторять. Деним с ног до головы — главный модный прием будущего сезона», — пояснил он.

Стилист также посоветовал обратить внимание на корсеты, которые летом можно носить как топы, а в период холодов — поверх рубашки, водолазки или под пиджак.

В июле стилист Рогов назвал модный тренд лета 2022 года. По мнению эксперта, для городских образов подойдут брючные костюмы в пижамном стиле. Специалист отмечает, что наиболее актуальными в текущем сезоне являются пижамы из хлопка.

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Полина Гераскина
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