Российский стилист назвал еще один модный тренд лета 2022 года

Российский стилист Рогов назвал костюмы в пижамном стиле трендом лета 2022 года

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов назвал еще один модный тренд лета 2022 года. Соответствующий комментарий появился в его Telegram-канале.

По мнению эксперта, для городских образов подойдут брючные костюмы в пижамном стиле. Рогов отмечает, что наиболее актуальными в текущем сезоне являются пижамы из хлопка.

Высказывания о тенденции специалист сопроводил фотографиями инфлюэнсеров и звезд, которые носят упомянутый предмет гардероба. Так, в их числе оказалась актриса Зендея, дизайнер Виктория Бекхэм и модель Джиджи Хадид.

На размещенных кадрах знаменитости запечатлены как в однотонных костюмах черного, кремового и красного цветов, так и в вариантах с акцентными принтами — полоской, этническими мотивами и монограммами люксовых брендов.

Ранее в июле стилист Александр Рогов назвал самый модный фасон шорт на лето 2022 года. Эксперт отмечает, что большой популярностью в текущем сезоне пользуются так называемые джорты, которые представляют собой актуальную разновидность джинсовых шорт. «До колена, прямые, чаще всего с необработанным краем, будто вы обрезали любимые, но надоевшие джинсы», — описывает фасон дизайнер.