Стилист назвал самый модный фасон шорт на лето 2022 года

Стилист Рогов назвал джорты самой актуальной моделью шорт на лето 2022 года

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов назвал самый модный фасон шорт на лето 2022 года. Соответствующий комментарий появился в его Telegram-канале.

По мнению эксперта, для повседневных образов подойдут так называемые джорты, которые представляют собой актуальную разновидность джинсовых шорт. «До колена, прямые, чаще всего с необработанным краем, будто вы обрезали любимые, но надоевшие джинсы», — описывает фасон дизайнер.

Рогов утверждает, что данная модель является универсальной, так как сочетается со многими образами. Например, с футболкой и кроссовками или с пиджаком и туфлями-лодочками.

В июне российский стилист Александр Рогов назвал трендовое сочетание в одежде на лето. По словам эксперта, актуальными стали наряды, составленные из платья-комбинации и майки или футболки. Известно, что данный прием был популярен в 1990-х годах. В качестве примера он привел фото актрисы Дженнифер Энистон в фильме «Портрет совершенства» 1997 года и с одного из благотворительных мероприятий в Нью-Йорке в 1995 году.