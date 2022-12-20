Ивлеевой подарили поношенную барсетку из 1990-х годов

Телеведущей Анастасии Ивлеевой подарили поношенную барсетку бренда Boss из 1990-х годов

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева похвасталась подарком из 1990-х годов, который она получила от своей команды в честь Нового года. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила ролик, в котором показала поношенную барсетку люксового бренда Boss, выполненную из коричневой кожи. На опубликованных кадрах видно, что коллеги также положили в сумку с потертостями тысячу рублей банкнотами номиналом 10 рублей, а также различные картинки, олицетворяющие 1990-е годы.

«Зная о моей любви к этой интересной эпохе, ребята где-то откопали такую потрясающую барсетку и понакладывали туда такие вот десятирублевые купюры. Так что берегитесь магазины, надеюсь вы принимаете эту валюту», — высказалась телезвезда и пошутила, что полученная барсетка идеально подходит к ее автомобилю Mercedes-Benz G-Класс («Гелендваген»).

В сентябре стало известно о любимом модном бренде блогерши Анастасии Ивлеевой. В интервью стилисту Александру Рогову телезвезда рассказала, что чаще всего отдает предпочтение продукции французской марки Balenciaga.