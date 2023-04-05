Жителя российского города заставили снести самодельную дверь в подъезде

ТСЖ в Перми заставило жильца снести самодельную дверь в подъезде

В Перми товарищество собственников жилья (ТСЖ) одного из домов заставило жильца снести перегородку с дверью, самовольно установленную в подъезде. Об этом сообщает издание Ura.ru со ссылкой на материалы Свердловского районного суда российского города.

Пермяк, не спросив мнения своих соседей, установил в коридоре перед входом в свою квартиру перегородку с металлической дверью, тем самым лишив последних части площади в подъезде. Узнав о происшествии, ТСЖ обратилось в суд. Проблемный сосед утверждал, что у истца не было права предъявлять иск по причине того, что товарищество не владеет имуществом в доме, а также что у стороны обвинения нет доказательств того, что перегородка была установлена именно им.

Суд решил, что ТСЖ имело право предъявить соответствующее требование владельцу квартиры. Он постановил, что установивший перегородку мужчина должен демонтировать перегородку с металлической дверью, так как установка нарушила права его соседей. В случае если собственник не уложится в установленный срок, ТСЖ по решению суда сможет сделать это самостоятельно.

В марте стало известно, что житель московского района Выхино-Жулебино демонтировал старые и установил новые ненесущие перегородки, увеличил санузел и объединил жилую комнату с коридором, чем разозлил своего соседа. Последний пожаловался на незаконную перепланировку в Мосжилинспекцию.