Москвич увеличил туалет в квартире и разозлил соседа

Житель района Выхино-Жулебино в Москве сделал перепланировку санузла, чем разозлил соседа

Житель района Выхино-Жулебино в Москве решил увеличить в своей квартире туалет и провел перепланировку жилья. Переустройство помещения оказалось незаконным и разозлило соседа снизу, который пожаловался в Мосжилинспекцию, пишет РИА Новости.

Однако сотрудники ведомства не сумели попасть в квартиру нарушителя, чтобы провести проверку, так как владелец препятствовал этому. В результате Мосжилинспекция обязала мужчину предоставить доступ через суд.

«Суд удовлетворил исковое требование надзорного органа. Жилищные инспекторы попали в квартиру и установили, что собственник самовольно выполнил перепланировку. В частности, демонтировал старые и устроил новые ненесущие перегородки, увеличил санузел и объединил жилую комнату с коридором, переставил сантехоборудование в кухне с устройством дополнительных подводок от инженерных коммуникаций», — рассказали в ведомстве.

В результате собственника жилья привлекли к административной ответственности. В Мосжилинспекции также потребовали согласовать проведенные изменения или вернуть помещению вид, который соответствует техническому плану здания.

Ранее соседей разозлил житель района Коптево на севере Москвы, который решил расширить квартиру за счет присоединения лоджии к жилому помещению. Мужчину привлекли к административной ответственности, так как он не получил заранее разрешение на перепланировку.