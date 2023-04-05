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12:12, 5 апреля 2023Россия

Стало известно о состоянии пострадавших из-за прорыва трубы в Петербурге

Один из пострадавших из-за прорыва трубы в Петербурге находится в реанимации

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В результате прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге пострадали пятеро местных жителей, в том числе ребенок. Один из получивших травмы находится в реанимации. Об их состоянии рассказал вице-губернатор Олег Эргашев на своей официальной странице во «ВКонтакте».

О ЧП на улице Рижской стало известно ранее 5 апреля. Как объяснили в МЧС, дефект на трубопроводе горячего водоснабжения привел к размыву грунта и оседанию дорожного полотна, из-за чего под землю ушел легковой автомобиль. Сначала сообщалось о четырех пострадавших: водитель, ребенок и два спасателя.

По словам Эргашева, травмы получили пять человек. 10-летнего мальчика доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести: у него ожог 2 процентов площади тела, жизни ребенка ничто не угрожает. 57-летний и 65-летний мужчины госпитализированы в состоянии средней степени тяжести — у них ожоги 7-8 и 18 процентов соответственно.

«В тяжелом состоянии в отделении реанимации находится 34-летний сотрудник МЧС с 40-процентным ожогом. 24-летний сотрудник МЧС получил повреждения средней степени тяжести — у него ожог 7 процентов тела», — написал вице-губернатор Санкт-Петербурга.

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Евгения Куликова
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