Четыре человека попали в больницу из-за прорыва трубы в Петербурге

В МЧС сообщили, что четыре человека попали в больницу из-за прорыва трубы в Петербурге

Четыре человека, в том числе ребенок, попали в больницу с ожогами из-за прорыва трубы в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 5 апреля, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

ЧП произошло на Рижской улице в Адмиралтейском районе города. «Дефект на трубопроводе горячего водоснабжения привел к размыву грунта и оседанию дорожного полотна, из-за чего под землю ушел легковой автомобиль», — заявили в ведомстве.

В транспортном средстве находился пожилой мужчина с двумя детьми. Выбраться им помогли спасатели. В результате происшествия ожоги нижних конечностей получили два сотрудника МЧС России, водитель и ребенок.

Похожий инцидент ранее произошел в Саратове. Машина, в которой находились двое взрослых и ребенок, провалилась в заполненную кипятком яму. Они не пострадали, но ожоги получил 26-летний прохожий.