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18:56, 5 апреля 2023Бывший СССР

Украину обвинили в воздействии на российские спутники

МИД России обвинил Украину в попытках воздействия на российские спутники

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Министерство иностранных дел (МИД) России обвинило Украину в попытках воздействия на российские гражданские спутники связи при поддержке иностранных государств. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Это является запредельным нарушением международного права. Российская сторона вправе ответить подобающим образом. Все необходимые возможности для этого имеются», — заявили в министерстве.

Ранее в МИД России заявили, что победа в специальной военной операции (СВО) принесет пользу всему миру, миллионы людей смогут свободно изъясняться на родном языке и беспрепятственно пользоваться свободой вероисповедания.

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Ткачев Егор
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