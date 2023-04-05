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11:22, 5 апреля 2023Из жизни

Девушка приняла беременность за камни в почках и неожиданно родила

Metro: девушка приняла начавшиеся роды за камни в почках и неожиданно родила

Фото: Aditya Romansa / Unsplash

Не знавшая о своей беременности жительница американского штата Северная Каролина приняла начавшиеся роды за боль от камней в почках и неожиданно родила. Об этом сообщает Metro.

У 18-летней БриАнны Блантон не проявлялось никаких симптомов беременности, она даже не прибавила в весе. Весь летний сезон она провела в бикини и коротких топах, наслаждаясь катанием на лошадях и купанием в бассейне.

Однажды девушка проснулась в четыре часа утра от резкой боли. «Я почувствовала, что мне нужно в туалет, но снова заснула, так как мне не хотелось вставать. Спустя десять минут я снова проснулась, но уже чувствовала себя так, как будто попала в ДТП. Раньше никогда не испытывала ничего подобного, — вспоминает она. — Как оказалось позже, у меня начали отходить воды. Боль в ребрах усиливалась. Я решила разбудить мать, потому что не понимала, что происходит».

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Блантон и ее мать предположили, что причиной боли были камни в почках, и отправились в больницу. Врачи осмотрели пациентку и заключили, что у нее начались роды. Вскоре на свет появилась ее дочь, которую назвала Окли Аллин.

Девушка подчеркнула, что не была готова к рождению ребенка. У нее не было припасено ни пеленок, ни одежды для новорожденной. За месяц до этого она сделала тест на беременность, но получила отрицательный результат.

Сейчас ее дочери уже полгода, она активно растет и развивается. «Окли стала огромным сюрпризом, она — большое благословение, и я не променяла бы свою роль матери ни на что в мире», — заявила Блантон.

Ранее сообщалось, что жительница британского города Уоррингтон приняла беременность за запор и неожиданно родила дочь. После родов мать и ребенка доставили в больницу.

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Алиса Дмитриева
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