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17:29, 5 апреля 2023Моя страна

Калининградский поселок превратят в театр

В центре калининградского поселка Железнодорожный покажут спектакль с участием жителей

Фото: Konstantin Tronin / Shutterstock / Fotodom

В поселке Железнодорожный Калининградской области готовят спектакль «Оживающий город», актерами в котором станут местные жители. Об этом сообщает издание «Клопс» со ссылкой на автора проекта Аллу Татарикову-Карпенко.

«Приехав сюда впервые, сразу вижу: эти улицы — театральные декорации! Здесь был необходим социально-культурный проект, который оживит городок и вызовет мощный туристический интерес. Контент, наполнение, которое оправдает дизайнерское решение, оправдает государственные вложения. Проект нужен для туристов, но ради жителей», — рассказала Татарикова-Карпенко.

В спектакле переплетутся современные темы и мотивы творчества немецкого сказочника Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана. Действие будет происходить на главной улице Железнодорожного, оно продлится час.

Премьера запланирована на середину лета, до конца года пройдет минимум восемь спектаклей. Зрителям выдадут наушники с музыкой, поддерживающей волшебство происходящего.

Ранее сообщалось, что администрация города Зеленоградск Калининградской области приготовила подарок для котов музея Эрмитаж. Коты получат в подарок миниатюру «Дома дракона» — достопримечательности Зеленоградска. Жилище для котов является точной копией строения. В конце XVIII века в правом крыле этого «Дома дракона» находилась сапожная мастерская, где заказывал обувь Гофман.

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Сергей Истомин
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