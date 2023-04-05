Телефонный мошенник похитил у россиянина 43 миллиона рублей

Мошенник под видом работника Центробанка похитил 43 миллиона рублей у жителя Новосибирска

Телефонный мошенник похитил 43 миллиона рублей у жителя Новосибирска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры региона Виталия Чернова.

Аферист позвонил россиянину в мессенджере Telegram, представился работником Центробанка и сказал, что со счета мужчины совершались подозрительные транзакции. Напугав россиянина тем, что деньги могут пойти на финансирование экстремистов, мошенник уговорил доверчивого гражданина отправить деньги ему на счет.

По словам Чернова, ущерб от подобных преступлений в 2022 году на территории Новосибирской области составил 1,8 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники похитили 20 миллионов рублей через приложение такси в Петербурге.