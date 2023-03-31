Мошенники похитили 20 миллионов рублей через приложение такси в Петербурге

МВД вскрыло аферу в приложении такси Петербурга, похищено 20 млн руб, задержаны 5 мужчин

В Санкт-Петербурге полиция раскрыла аферу с использованием приложения по заказу такси, задержаны пятеро подозреваемых в хищении 20 миллионов рублей. Об это «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, аферисты на протяжении полугода использовали программные уязвимости интернет-приложения. Они подбирали знакомых, которых регистрировали фиктивными водителями такси и оформляли на них аккаунты в приложении. С подставных профилей пассажиров мошенники заказывали машину в отдаленный район Ленинградской области, затем имитировалась ее подача, после чего мнимые пассажиры отказывались от поездки. По правилам сервисов на аккаунт водителя компенсировалась стоимость подачи.

В криминальной схеме участвовали 34 жителя различных регионов страны, которые за деньги давали согласие на использование своих данных для регистрации профилей таксистов в приложении. В результате обысков у подозреваемых дома изъяты мобильные телефоны с информацией, подтверждающей их причастность к аферам, ноутбуки, банковские карты и 700 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Четверо фигурантов отправлены под домашний арест, их подельник остался на свободе под подписку о невыезде.