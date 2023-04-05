В Калуге покажут посвященное 60-летию полета Валентины Терешковой в космос кино

В Калуге покажут три фильма, посвященные 60-летию полета Валентины Терешковой в космос

На Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский», который пройдет в Калуге с 12 по 16 апреля, покажут кино, приуроченное к 60-летию полета Валентины Терешковой в космос. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программного директора фестиваля по игровому и анимационному кино Ирину Сошникову.

Подвигу Героя Советского Союза Валентины Терешковой будут посвящены три картины. Как сообщает программный директор, гостям мероприятия представят два киносеанса, в один из которых вошли кадры «космической» свадьбы летчиков-космонавтов Терешковой и Андрияна Николаева.

В фильме «Космическая история России», который можно будет увидеть в планетарии Музея космонавтики, будет раскрываться тема первого полета женщины в космос. А в рамках программы главного партнера кинофестиваля — госкорпорации «Роскосмос» — пройдет показ картины «Женский космос», благодаря которому зрители фильма узнают историю полета Терешковой.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане 10 апреля откроется прием заявок на участие в республиканском детском и подростковом кинофестивале «Таганок». Мероприятие будет посвящено роли педагогических работников и наставников в воспитании и становлении молодого поколения.