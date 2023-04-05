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06:00, 5 апреля 2023Бывший СССР

Военкор объяснил тактику российских войск в Артемовске

Военкор Марат Хайруллин объяснил, почему Россия медлит с взятием под контроль Артемовска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска не торопятся с взятием Артемовска (украинское название города — Бахмут) под свой контроль. Это в интервью YouTube-каналу PolitWera рассказал военкор Марат Хайруллин.

По его словам, город мог быть взят быстрее, однако перед войсками стоит иная задача — перемолоть резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и удержать ровную линию фронта. Журналист также оценил ситуацию в Артемовске для Киева как «катастрофу», когда необходимо в бой посылать свои лучшие резервы.

4 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу отчитался, что Вооруженные силы (ВС) России продолжают освобождать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). По сообщению министра, российские военные развивают боевые действия в районах Артемовска и Авдеевки, а также на лиманском и купянском направлениях.

В тот же день военный аналитик Василий Дандыкин предрек завершение боев в Артемовске. Он уточнил, что ВСУ попытаются перебросить резервы из Часова Яра, однако в настоящее время они находится под обстрелом. По словам Дандыкина, боевые действия в городе будут продолжаться, они окажутся тяжелыми для России, поскольку на этом направлении достаточно точно работает дальнобойная артиллерия с наводкой американцев. «Но у меня есть уверенность, что эта многомесячная эпопея, когда перемололись многие тысячи боевиков, в том числе опытных, подходит к завершению», — подчеркнул эксперт.

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Марина Совина
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