Президент Украины Зеленский оценил ситуацию в Артемовске как «очень-очень сложную»

Президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут). Об этом он высказался во время совместной со своим польским коллегой Анджеем Дудой пресс-конференции, которая транслировалась в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, на сегодняшний день ситуация в Артемовске является самой сложной на фронте. «Там очень-очень сложная ситуация», — заявил глава республики.

Ранее Зеленский назвал условие вывода украинской армии из Артемовска. Он допустил, что подобное решение может быть принято при условии угрозы потери личного состава из-за окружения.