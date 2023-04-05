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15:52, 5 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский оценил ситуацию в Артемовске

Президент Украины Зеленский оценил ситуацию в Артемовске как «очень-очень сложную»

Фото: Alina Yarysh / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут). Об этом он высказался во время совместной со своим польским коллегой Анджеем Дудой пресс-конференции, которая транслировалась в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, на сегодняшний день ситуация в Артемовске является самой сложной на фронте. «Там очень-очень сложная ситуация», — заявил глава республики.

Ранее Зеленский назвал условие вывода украинской армии из Артемовска. Он допустил, что подобное решение может быть принято при условии угрозы потери личного состава из-за окружения.

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Алевтина Запольская
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