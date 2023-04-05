Зеленский назвал условие вывода украинских войск из Артемовска
Зеленский допустил вывод войск из Артемовска при угрозе потери личного состава
Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что при условии угрозы потери личного состава из-за окружения командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет принимать «правильные решения», имея в виду вывод войск из Артемовска (украинское название — Бахмут). Его цитирует РИА Новости.
Ранее украинский президент уже заявлял, что ВСУ не станет защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата. Он также отметил, что это не такой большой город, как остальные города в Донбассе, но отстоять еще для Киева все же важно.