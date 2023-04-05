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15:14, 5 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский назвал условие вывода украинских войск из Артемовска

Зеленский допустил вывод войск из Артемовска при угрозе потери личного состава

Фото: Libkos / AP

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что при условии угрозы потери личного состава из-за окружения командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет принимать «правильные решения», имея в виду вывод войск из Артемовска (украинское название — Бахмут). Его цитирует РИА Новости.

Ранее украинский президент уже заявлял, что ВСУ не станет защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата. Он также отметил, что это не такой большой город, как остальные города в Донбассе, но отстоять еще для Киева все же важно.

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Алевтина Запольская
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