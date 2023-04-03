Над администрацией Артемовска подняли флаг России

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что над администрацией Артемовска подняли флаг РФ

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что над администрацией Артемовска (украинское название — Бахмут) подняли флаг России. Об этом сообщается в Telegram-канале его пресс-службы.

По его словам, «юридически Артемовск взят». Пригожин также заявил, что в западных районах города «еще сосредоточен противник».

Мы водрузили российский флаг с надписью «[военному корреспонденту] Владлену Татарскому добрая память» и флаг ЧВК «Вагнер» на городской администрации Бахмута Евгений Пригожин Основатель ЧВК «Вагнер»

Бой за Артемовск

30 марта российские штурмовые подразделения перешли в активное наступление в ряде районов Артемовска. Бойцы активизировали атаки в центре и на севере города с наступлением темноты. В частности, штурмовики ЧВК «Вагнер» ночью перешли в активное наступление на ряде участков фронта в городе.

В центре бои шли вдоль улиц Независимости, Василия Першина, Благовещенская и Бахмутская, на севере — вдоль улиц Александры Колпаковой, Александра Сибирцева и Героев Труда.

Боец ЧВУ «Вагнер» рассказал, что оборону Артемовска с южных окраин, помимо украинских военных, держали иностранные наемники — из Польши и Грузии. Он отметил, что у польских наемников была отличительная черта – черная форма.

Вот это укрепления украинских вооруженных сил, также наемников их, весь сброд там был. И поляки попадались тут, и грузины Боец ЧВК «Вагнер»

Также ранее Пригожин заявлял, что его бойцы контролируют около 70 процентов Артемовска. Он утверждал, что военные ЧВК будут продолжать наступление до полного взятия города под контроль. Он прогнозировал, что со стороны ВСУ ожидается широкое наступление в конце марта — начале апреля.

Смысл боев за Артемовск

Министр обороны Сергей Шойгу объяснил смысл продолжающихся ожесточенных боев за Артемовск. По его словам, контроль над городом позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины.

Глава ведомства подчеркнул, что Артемовск является важным узлом обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе.

Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ Сергей Шойгу Министр обороны

Депутат Государственной Думы Юрий Швыткин в свою очередь заявил, что задача России в боях за Артемовск — выполнить задачу верховного главнокомандующего Владимира Путина по освобождению Донбасса, а Украины — продемонстрировать, что она делает все возможное для обескровливания российской армии.

По его мнению, для Украины Артемовск не имеет стратегического значения. Цель боев за него — только продемонстрировать готовность сражаться.

Наша цель — обеспечить выполнение задачи верховного главнокомандующего по освобождению Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, хочет показать Западу, что делает все возможное для того, чтобы обескровить армию России. Ему это нужно для того, чтобы получить новые виды вооружений, финансовые средства Юрий Швыткин Депутат Государственной Думы

Пригожин подчеркнул, что бои за Артемовск ведутся с целью сковать Вооруженные силы Украины, которые вынуждены перебрасывать значительные резервы в район города.

Потери ВСУ в боях за Артемовск

Глава ЧВК «Вагнер» ранее заявил, что Вооруженные силы Украины за месяц боев за Артемовск потеряли до 11 тысяч человек убитыми. Он не стал раскрывать количество уничтоженной военной техники ввиду секретности.

Пригожин также опроверг спекуляции о нахождении в шахтах Соледара и Артемовска больших запасов оружия.

В феврале советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что Киев платит очень высокую цену за удержание Артемовска, и отказался называть точное число потерь.

По человеческим потерям я не могу вам сейчас ответить. Мы сможем назвать эту цифру, когда закончится война Михаил Подоляк Советник главы офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не станут защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата.

Отказ он объяснил тем, что Артемовск не особенно большой город, как и многие другие в Донбассе. По его словам, украинские военные сопротивляются, готовя в это время следующее контрнаступление.