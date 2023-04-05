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09:06, 5 апреля 2023Ценности

Врач раскрыла оптимальную частоту стирки полотенец

Австралийский дерматолог Шрейя Андрик посоветовала стирать полотенца каждые три дня

Фото: Denny Muller / Unsplash

Дерматолог из Сиднея, Австралия, Шрейя Андрик раскрыла оптимальную частоту стирки полотенец. Соответствующий материал появился на сайте издания News.com.au.

По словам врача, если после принятия душа оставить изделие на некоторое время в ванной, то оно послужит отличной средой для размножения бактерий. В связи с этим она посоветовала менять полотенце каждые три дня. «Если вы принимаете душ чаще одного раза в день, возможно, вам захочется прибегать к стирке чаще», — пояснила Андрик.

Также медик порекомендовала использовать для лица и тела разные полотенца. По ее словам, особенно данное правило распространяется на людей, у которых кожа склонна к акне. «В противном случае вы перенесете масла, грибки и бактерии с волос, ягодиц и других части тела на лицо», — предупредила собеседница издания.

В марте эксперты по сну из компании MattressNextDay раскрыли способы, с помощью которых можно сохранить постельное белье чистым надолго. В первую очередь специалисты призвали не заправлять постель сразу после пробуждения. По их словам, данный ритуал провоцирует появление пылевых клещей.

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Мария Винар
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