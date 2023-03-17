Раскрыты способы сохранить постельное белье чистым надолго

Эксперты по сну из MattressNextDay посоветовали не заправлять постель после пробуждения

Эксперты по сну из компании MattressNextDay раскрыли способы, с помощью которых можно сохранить постельное белье чистым надолго. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

В первую очередь специалисты призвали читателей не заправлять постель сразу после пробуждения. По их словам, данный ритуал провоцирует появление пылевых клещей. В связи с этим они посоветовали подождать 30 минут перед тем, как застелить постель. Также эксперты обратили внимание на необходимость менять наволочки два раза в неделю, а пододеяльник — один раз в неделю.

Кроме того, собеседники издания отметили, что постельное белье и полотенца нужно стирать при температуре 60 градусов. «Это рекомендуемый температурный режим для уничтожения микробов. Однако вам нужно будет сочетать эту стирку с хорошим моющим средством, чтобы сделать ваше постельное белье очень мягким», — пояснили они и напомнили о ежедневной стирке пижам.

Вдобавок специалисты обратили внимание на уход за матрасом и подушками. Так, в первом случае они объяснили, что на изделие нужно всегда натягивать наматрасник, чтобы продлить срок его службы, и при этом чистить каждые шесть месяцев. «В какой-то момент все в вашей кровати нужно чистить, включая предметы, к которым вы на самом деле не прикасаетесь. Вы должны стирать свои внутренние подушки не менее трех раз в год, поскольку они впитывают пыль и весь ваш пот», — предупредили они.

В феврале врач и генеральный директор ведущей клиники по уходу за кожей и волосами Este Medical Group в Великобритании Сэм Синкир раскрыл оптимальную частоту смены наволочек для борьбы с прыщами. По словам доктора, данные изделия являются самыми грязными среди постельных принадлежностей, поскольку они пропитываются потом и кожным салом. В связи с этим специалист заявил, что наволочки необходимо менять не реже одного раза в неделю.