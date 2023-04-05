Российские танки выдержали испытания трофейными боеприпасами

«Ростех»: КАЗ «Арена-М» на танке Т-72 успешно прошел испытания трофейными боеприпасами

Комплекс активной защиты (КАЗ) «Арена-М», устанавливаемый на танк Т-72, успешно прошел испытания. Об этом агентству ТАССсообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

Уточняется, что комплект успешно противостоял как российским противотанковым ракетным комплексам (ПТРК), так и зарубежным трофейным боеприпасам. «КАЗ подтвердил свою эффективность», — заверили в «Ростехе».

Ранее начальник отделения развития и проектирования Коломенского КБМ Владимир Харькин рассказал о возможностях российского КАЗ «Арена-М». По его словам, современный радар и маневренные защитные боеприпасы для уничтожения атакующего снаряда обеспечивают круговую оборону танка от высокоточного оружия.

В 2020 году индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев заявил, что КАЗ «Арена-М» способен «убивать» американские противотанковые ракеты комплекса FGM-148F Javelin.