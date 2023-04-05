Популярная блогерша рассказали о домогательствах в одном из TikTok-хаусов

Блогеры Екатерина Шкуро и Дмитрий Козлов рассказали о домогательствах в TikTok-хаусе

TikTok-блогеры Екатерина Шкуро и Дмитрий Козлов рассказали о домогательствах в одном из TikTok-хаусов, в котором они состояли. Подробностями они поделились в интервью для YouTube-канала YesNoYes.

Шкуро рассказала, что продюсер одного из TikTok-хаусов, название которого она не может раскрывать по контракту, предлагал расстаться с ее молодым человеком — Дмитрием Козловым, чтобы построить отношения с состоятельным мужчиной и привлечь финансирование для TikTok-дома. «Мне напрямую дали понять, что если я сейчас расстанусь с Димой, то у меня в жизни все будет хорошо», — поделилась она.

«Ей закидывали удочку, что я не ее парень, я не буду с ней до конца, что я — ее напарник по TikTok, она достойно большего. Ей говорили: "Если ты все-таки решишь, мы тебе найдем мужичка, который тебе всю жизнь оформит, и наш дом будет спонсировать"», — добавил Козлов.

По словам тиктокеров, продюсер писал Шкуро сообщения с подобными предложениями, когда они с Козловым были не рядом, хотя все они жили в одном доме. Девушка добавила, что отвергала все подобные предложения. В заключение блогеры предположили, что таким образом продюсеры хотели убрать из проекта Козлова.

В июле 2022 года у Шкуро и Козлова родилась дочь Аврора. О своей беременности блогерша сообщила в конце января. С первых дней ребенку завели личный аккаунт в соцсетях. На него подписано 88 тысяч человек.