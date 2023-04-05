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18:16, 5 апреля 2023Среда обитания

Священник из России встал перед бульдозером ради защиты дома пенсионерки

Священник из Тувы встал перед бульдозером ради защиты дома пенсионерки от сноса

Кадр: Telegram-канал Baza

Священник из Тувы встал перед будьдозером, чтобы защитить дом местной жительницы от сноса. Таким образом отец Дмитрий попытался привлечь внимание властей российской республики к истории пенсионерки Нины, которая потеряла семью, передает канал «360».

В 2017 года сестры Рузанна и Милана Данданян убили почти всю семью Саая, в живых осталась только внучка женщины. Нина отказалась от квартиры, в которой погибли ее сын, невестка и двое их дочерей. Власти обещали помочь с жильем, однако постоянную квартиру пенсионерка до сих пор не получила. Уже несколько лет ей приходится переезжать из одного временного жилья в аварийных домах в другое.

Последний дом, в котором проживала Саая, тоже решили снести, однако на этот раз россиянке не предложили замену квартиры. Отец Дмитрий не смог спасти жилье женщины, но добавился реакции властей. Пенсионерку переселили в другой дом, который должны снести в конце апреля, и вновь пообещали новую квартиру.

«Сейчас ее вызвали в администрацию, вновь пообещали, что будут заниматься, но конкретики никакой, просто обещание», — рассказал священник. Поступок отца Дмитрия считается хулиганством. Священнику пришлось написать объяснительную в местном отделении полиции, но дело не завели. Дмитрий считает, что властям невыгодно поднимать ажиотаж вокруг произошедшего.

Ранее жительница Екатеринбурга лишилась квартиры за долги по ипотеке и решила сопротивляться выселению. Она облила приехавших за ней полицейских кипятком.

Александра Качан
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