Священник из России встал перед бульдозером ради защиты дома пенсионерки

Священник из Тувы встал перед бульдозером ради защиты дома пенсионерки от сноса

Священник из Тувы встал перед будьдозером, чтобы защитить дом местной жительницы от сноса. Таким образом отец Дмитрий попытался привлечь внимание властей российской республики к истории пенсионерки Нины, которая потеряла семью, передает канал «360».

В 2017 года сестры Рузанна и Милана Данданян убили почти всю семью Саая, в живых осталась только внучка женщины. Нина отказалась от квартиры, в которой погибли ее сын, невестка и двое их дочерей. Власти обещали помочь с жильем, однако постоянную квартиру пенсионерка до сих пор не получила. Уже несколько лет ей приходится переезжать из одного временного жилья в аварийных домах в другое.

Последний дом, в котором проживала Саая, тоже решили снести, однако на этот раз россиянке не предложили замену квартиры. Отец Дмитрий не смог спасти жилье женщины, но добавился реакции властей. Пенсионерку переселили в другой дом, который должны снести в конце апреля, и вновь пообещали новую квартиру.

«Сейчас ее вызвали в администрацию, вновь пообещали, что будут заниматься, но конкретики никакой, просто обещание», — рассказал священник. Поступок отца Дмитрия считается хулиганством. Священнику пришлось написать объяснительную в местном отделении полиции, но дело не завели. Дмитрий считает, что властям невыгодно поднимать ажиотаж вокруг произошедшего.

Ранее жительница Екатеринбурга лишилась квартиры за долги по ипотеке и решила сопротивляться выселению. Она облила приехавших за ней полицейских кипятком.