Украина продала рекордное с начала СВО количество зерна

Верховная Рада Украины сообщила о продаже рекордного с начала СВО количества зерна

Украина в марте 2023 года продала рекордное количество агропродукции с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила Верховная Рада Украины в Telegram.

Киев смог экспортировать 7,8 миллиона тонн агропродукции, увеличив показатель прошлого месяца на 12 процентов. «Это рекордный показатель с начала войны», — сообщает комитет аграрной и земельной политики.

При этом власти Украины сообщают, что 51 процент продаж произошел благодаря «зерновому коридору», остальные прошли по альтернативным маршрутам.

Ранее Евросоюз заявил о вывозе с украинской территории 47 миллионов тонн зерна по морским и наземным транспортным путям. Из Европы в страну завозились горючее, гуманитарная помощь и товары первой необходимости.