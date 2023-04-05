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18:01, 5 апреля 2023Бывший СССР

Украина продала рекордное с начала СВО количество зерна

Верховная Рада Украины сообщила о продаже рекордного с начала СВО количества зерна

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Украина в марте 2023 года продала рекордное количество агропродукции с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила Верховная Рада Украины в Telegram.

Киев смог экспортировать 7,8 миллиона тонн агропродукции, увеличив показатель прошлого месяца на 12 процентов. «Это рекордный показатель с начала войны», — сообщает комитет аграрной и земельной политики.

При этом власти Украины сообщают, что 51 процент продаж произошел благодаря «зерновому коридору», остальные прошли по альтернативным маршрутам.

Ранее Евросоюз заявил о вывозе с украинской территории 47 миллионов тонн зерна по морским и наземным транспортным путям. Из Европы в страну завозились горючее, гуманитарная помощь и товары первой необходимости.

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Ткачев Егор
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