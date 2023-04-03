Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:37, 3 апреля 2023Мир

В ЕС назвали объем вывезенного с Украины зерна

ЕС вывез с Украины 47 миллионов тонн зерна с марта 2022 года

Фото: Vadim Ghirda / AP

С марта 2022 года Евросоюз (ЕС) вывез с Украины 47 миллионов тонн зерна, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Его слова приводит ТАСС.

По словам Стано, 22 миллиона тонн зерна импортировано в рамках черноморской инициативы, еще 25 миллионов тонн — по сухопутным и речным маршрутам. При этом в обратную сторону по этим линиям ввозились горючее, гуманитарная помощь и товары первой необходимости, уточнил он.

Ранее премьер-министры Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой купить у них скопившееся зерно с Украины. Власти пяти стран отметили, что из-за объемного потока украинского продовольствия стоимость их собственной продукции снизилась, при этом цены на энергию и удобрения повышаются.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Задержана подозреваемая в убийстве Татарского Дарья Трепова
Московский риелтор раскрыл схему обмана при покупке дешевого жилья
Следователи возбудили дело из-за взрыва автомобиля в Мелитополе
Леди Гага исполнила культовый танец Джокера на лестнице и попала на видео
Цены на российскую нефть упали до минимума
Самбурская раскрыла сложности своей диеты со словами «даже заплакала»
Появились подробности об упавшем под Волгоградом легкомоторном самолете
Пушилин рассказал о крайне сложной ситуации для ВСУ на авдеевском направлении
В Артемовске ликвидировали командира украинского батальона имени Шейха Мансура
В России запустят производство модернизированной станции «Гроза»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.