В ЕС назвали объем вывезенного с Украины зерна

ЕС вывез с Украины 47 миллионов тонн зерна с марта 2022 года

С марта 2022 года Евросоюз (ЕС) вывез с Украины 47 миллионов тонн зерна, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Его слова приводит ТАСС.

По словам Стано, 22 миллиона тонн зерна импортировано в рамках черноморской инициативы, еще 25 миллионов тонн — по сухопутным и речным маршрутам. При этом в обратную сторону по этим линиям ввозились горючее, гуманитарная помощь и товары первой необходимости, уточнил он.

Ранее премьер-министры Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой купить у них скопившееся зерно с Украины. Власти пяти стран отметили, что из-за объемного потока украинского продовольствия стоимость их собственной продукции снизилась, при этом цены на энергию и удобрения повышаются.