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14:36, 5 апреля 2023Путешествия

Пассажирка почувствовала себя плохо в самолете, сходила в туалет и умерла

Пассажирка Jet2 умерла по неизвестной причине после экстренной посадки в Великобритании

Фото: Slava Taukachou / Unsplash

Пассажирка рейса Jet2, следовавшего с острова Тенерифе в Великобританию, почувствовала себя плохо во время полета, сходила в туалет и умерла после экстренной посадки. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел спустя несколько часов после вылета. Сопровождавший пассажирку мужчина помог ей подняться и посетить уборную, после чего бортпроводники расположили ее на полу в хвостовой части самолета. Пилот обратился к пассажирам в надежде найти среди них врача, однако никто не откликнулся. Когда женщине стало хуже, было принято решение об экстренной посадке в аэропорту британского графства Корнуолла.

Как только самолет приземлился, врачи вынесли пассажирку из самолета на носилках. По данным издания, вскоре она скончалась. Причины случившегося неизвестны. Самолет дозаправился, пока попутчики погибшей давали показания полиции, после чего вновь взлетел и продолжил путь до точки назначения.

Ранее в сентябре 2022 года сообщалось, что российский пилот авиакомпании «Икар» умер на борту воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту НовокузнецкСанкт-Петербург. Во время полета у мужчины резко ухудшилось состояние здоровья, управление лайнером перехватил второй пилот, который совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.

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Зарина Дзагоева
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