Россиянам назвали простой способ составить стильные образы
Российский дизайнер Валерия Утушкина назвала простой способ составить стильные образы. Ее комментарий приводит «Вечерняя Москва».
Для этого понадобятся восемь базовых предметов гардероба, отличающиеся качеством и удобством и удачно сочетающиеся между собой, отметила специалистка. Среди них — простое однотонное платье, подходящее для формальных мероприятий, и черное платье, которое также можно надеть на свидание.
Кроме того, следует приобрести белую, черную или синюю рубашку, черные, серые или темно-синие брюки и классические туфли и юбку средней длины. Завершить минималистичный гардероб помогут кардиган и синие джинсы, заявила собеседница издания.
Ранее стилист Ольга Ким назвала россиянкам самую модную одежду на весну 2023 года. Специалист рассказала, что в теплом сезоне у каждой женщины в гардеробе должны присутствовать пальто длины миди или макси, парка свободного кроя и бомбер.