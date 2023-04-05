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11:40, 5 апреля 2023Ценности

Россиянам назвали простой способ составить стильные образы

Дизайнер Утушкина: составить стильный образ помогут классические туфли и черное платье

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Российский дизайнер Валерия Утушкина назвала простой способ составить стильные образы. Ее комментарий приводит «Вечерняя Москва».

Для этого понадобятся восемь базовых предметов гардероба, отличающиеся качеством и удобством и удачно сочетающиеся между собой, отметила специалистка. Среди них — простое однотонное платье, подходящее для формальных мероприятий, и черное платье, которое также можно надеть на свидание.

Кроме того, следует приобрести белую, черную или синюю рубашку, черные, серые или темно-синие брюки и классические туфли и юбку средней длины. Завершить минималистичный гардероб помогут кардиган и синие джинсы, заявила собеседница издания.

Ранее стилист Ольга Ким назвала россиянкам самую модную одежду на весну 2023 года. Специалист рассказала, что в теплом сезоне у каждой женщины в гардеробе должны присутствовать пальто длины миди или макси, парка свободного кроя и бомбер.

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Алина Гостева
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