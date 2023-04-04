Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:42, 4 апреля 2023Ценности

Стилист назвала россиянкам самую модную одежду на весну

Стилист Ольга Ким назвала россиянкам парку свободного кроя самой модной одеждой на весну

Фото: iam_os / Unsplash

Стилист Ольга Ким назвала россиянкам самую модную одежду на весну 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания NEWS.ru.

Специалист рассказала, что в теплом сезоне у каждой женщины в гардеробе должны присутствовать пальто в длине миди или макси, парка свободного кроя и бомбер. «Также подойдут джинсы свободного кроя или прямого, свитшот или худи», — отметила она.

Вдобавок Ким посоветовала обратить внимание на джемперы, жакеты и брюки в мужском стиле. По ее словам, последняя вещь отлично подойдет для повседневности и деловых встреч.

В заключение эксперт особенно выделила кроссовки и кеды в стиле ретро. «Женщинам еще рекомендую присмотреться к туфлям Мэри Джейн — это туфли, где есть ремешок, лучше не на тонкой, а слегка массивной подошве. Такая модель сейчас в тренде», — уточнила Ким.

Ранее российский стилист, эксперт по разработке личного стиля Мария Татарская назвала способы скрыть лишний вес с помощью одежды. В первую очередь специалист посоветовала составить список плюсов и минусов своей фигуры. При этом она порекомендовала включить в него как можно больше достоинств: руки, запястья, щиколотки, уши, шея или волосы. После этого Татарская предложила составлять образы с акцентом на выигрышные части тела.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности допроса подозреваемой в убийстве Татарского Треповой
Появились подробности о выжившем после падения с 19 этажа россиянине
Шойгу заявил о риске расширения конфликта на Украине из-за действий НАТО
Шойгу привел количество уничтоженной за три месяца в ходе СВО западной техники
Шойгу отчитался о ходе боевых действий в Донбассе
Прихожанин российского храма захлебнулся в купели и умер
Генсек НАТО назвал условие размещения войск альянса в Финляндии
В России отреагировали на позицию ЕК по роли Китая в украинском кризисе
Россиянка смогла сделать звонок и спастись от похитившего ее насильника
В ЛНР сообщили о возобновлении попыток украинского наступления в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.