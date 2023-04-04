Стилист назвала россиянкам самую модную одежду на весну

Стилист Ольга Ким назвала россиянкам парку свободного кроя самой модной одеждой на весну

Стилист Ольга Ким назвала россиянкам самую модную одежду на весну 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания NEWS.ru.

Специалист рассказала, что в теплом сезоне у каждой женщины в гардеробе должны присутствовать пальто в длине миди или макси, парка свободного кроя и бомбер. «Также подойдут джинсы свободного кроя или прямого, свитшот или худи», — отметила она.

Вдобавок Ким посоветовала обратить внимание на джемперы, жакеты и брюки в мужском стиле. По ее словам, последняя вещь отлично подойдет для повседневности и деловых встреч.

В заключение эксперт особенно выделила кроссовки и кеды в стиле ретро. «Женщинам еще рекомендую присмотреться к туфлям Мэри Джейн — это туфли, где есть ремешок, лучше не на тонкой, а слегка массивной подошве. Такая модель сейчас в тренде», — уточнила Ким.

Ранее российский стилист, эксперт по разработке личного стиля Мария Татарская назвала способы скрыть лишний вес с помощью одежды. В первую очередь специалист посоветовала составить список плюсов и минусов своей фигуры. При этом она порекомендовала включить в него как можно больше достоинств: руки, запястья, щиколотки, уши, шея или волосы. После этого Татарская предложила составлять образы с акцентом на выигрышные части тела.