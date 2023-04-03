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13:16, 3 апреля 2023Ценности

Российский стилист назвала способы скрыть лишний вес с помощью одежды

Стилист Мария Татарская посоветовала в образах делать акценты на достоинства фигуры

Фото: Mukuko Studio / Unsplash

Российский стилист, эксперт по разработке личного стиля Мария Татарская назвала способы скрыть лишний вес с помощью одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания «Спорт-экспресс».

В первую очередь специалист посоветовала составить список плюсов и минусов своей фигуры. При этом она порекомендовала включить в него как можно больше достоинств, например, руки, запястья, щиколотки, уши, шея или волосы. После этого Татарская предложила составлять образы с акцентом на выигрышные части тела. «Выберите яркие серьги, чтобы подчеркнуть шею. Носите анклеты или обувь с ремешками, чтобы подчеркнуть щиколотки», — пояснила она.

Вдобавок собеседница издания рассказала, что во время покупок необходимо присматриваться к разным размерам и сравнивать их. Посадка зависит также от фасона и материала, считает эксперт.

В заключение Татарская призвала не выделять в образе проблемные части тела. «Если у Вас объемные бедра — возьмите широкие брюки-палаццо, большая грудь — поможет рубашка свободного фасона. Запомните: между телом и одеждой должен быть воздух», — уточнила она.

В январе эксперт по стилю и имиджу, практикующий стилист Светлана Рогова назвала россиянкам способы подчеркнуть талию с помощью одежды. Специалист порекомендовала избегать платьев, которые визуально делят фигуру пополам, коротких до талии топов, жакетов, двубортных пиджаков, юбок на резинке, а также крупных рисунков, принтов, вышивок, горизонтальных линий в области талии.

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Мария Винар
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