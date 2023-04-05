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16:00, 5 апреля 2023Россия

Не знавшая о беременности восьмиклассница из Москвы родила от 20-летнего мужчины

«МК»: в Москве не знавшая о беременности 14-летняя девочка родила от 20-летнего мужчины

Фото: Anastasiia Gridneva / Shutterstock / Fotodom

В Москве 14-летняя девочка родила от 20-летнего мужчины. Об этом пишет «МК».

По информации издания, восьмиклассница начала встречаться со взрослым мужчиной весной 2022 года, однако вскоре они разорвали отношения. При этом девочка не знала, что забеременела.

Как выяснили авторы материала, в один из вечеров у ребенка начались боли в животе. Прибывшие на место врачи скорой помощи сообщили, что недомогание вызвано схватками. В результате у восьмиклассницы родился недоношенный мальчик весом в два килограмма.

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По данным «МК», мать школьницы решила усыновить новорожденного, чтобы девочка смогла вернуться к занятиям в школе. В свою очередь, 20-летний отец малыша попал в поле зрения полиции. Мужчину привезли на знакомство с ребенком, но тот отказался смотреть на своего сына.

Ранее в Подмосковье 13-летняя девочка забеременела от 14-летнего двоюродного брата. Как стало известно, в мае 2022 года школьница гостила у своего несовершеннолетнего родственника. В какой-то момент подростки по обоюдному согласию занялись сексом. В августе того же года родители привели девочку в женскую консультацию, где стало известно, что она ждет ребенка.

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Константин Лысяков
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