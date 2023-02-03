В Подмосковье 13-летняя школьница забеременела от 14-летнего брата

В Подмосковье 13-летняя девочка забеременела от 14-летнего двоюродного брата

13-летняя девочка из Подмосковья забеременела от 14-летнего двоюродного брата. Об этом пишет МK.RU.

По информации издания, в мае 2022 года школьница была в гостях у своего несовершеннолетнего родственника. В какой-то момент подростки по обоюдному согласию занялись сексом. В августе того же года родители привели девочку в женскую консультацию, где стало известно, что она беременна.

Как пишет издание, медики обратились в полицию, однако отцу будущего ребенка не грозит уголовное преследование из-за возраста. Родители девочки претензий к племяннику не имеют. Школьница должна родить этой весной.

Ранее на Кубани ученица девятого класса обратилась в больницу с жалобами на сильную боль в животе. После проведения обследования выяснилось, что девочка беременна. Как оказалось, недомогание было вызвано схватками. В результате школьница родила. Позже выяснилось, что подростка совратил взрослый знакомый.

В октябре 2021 года специалист благотворительного фонда «Свет в руках» Юлия Литвинова в беседе с «Лентой.ру» объяснила, что подростки могут вступать в интимные отношения, чтобы компенсировать отсутствие любви родителей. «Второй момент — это мифы, с которыми живут подростки и которые распространяют среди сверстников. Например, некоторые думают, что нельзя забеременеть с первого раза», — рассказала она. Кроме того, по словам специалиста, юноши и девушки плохо знают свою физиологию и не умеют понимать свои потребности.

Исполнительный директор благотворительного фонда «Иваново дело» Наталия Токмакова считает, что многие родители не знают, как себя вести, когда ребенок становится подростком, так как не в курсе взрыва гормонов у взрослеющих детей, у которых возникает желание изучать мир. «Дети предоставлены сами себе и идут во все тяжкие. Это влияет на то, что появляются несовершеннолетние беременные», — резюмировала она.