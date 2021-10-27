Названы причины подросткового секса и беременностей в России

Причинами секса и незапланированных беременностей среди подростков могут стать непонимание со стороны родителей, а также незнание собственной физиологии и личных границ. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказали исполнительный директор благотворительного фонда «Иваново дело» Наталия Токмакова и перинатальный психолог, специалист благотворительного фонда «Свет в руках» Юлия Литвинова.

По словам Токмаковой, заботы родителей и покупки вещей для ребенка недостаточно — надо уметь с ним общаться. Эксперт считает, что многие взрослые не понимают, что делать, когда ребенок становится подростком, поскольку не читают специальную литературу и не знают, что у детей происходит взрыв гормонов и возникает желание изучать мир.

Дети остаются предоставлены сами себе и идут во все тяжкие. Это влияет на то, что появляются несовершеннолетние беременные. Родители с этим не справляются, им страшно, и первым делом хотят от этого отказаться, не думая, как это скажется на детях Наталия Токмакова исполнительный директор благотворительного фонда «Иваново дело»

Литвинова в свою очередь добавила, что в жизни тинейджеров есть много крайне важных для них процессов. Например, это общение со сверстниками. В этот период подростки могут вступать в том числе и в интимные отношения, чтобы компенсировать отсутствие любви родителей.

«Второй момент — это мифы, с которыми живут подростки и которые распространяют среди сверстников. Например, некоторые думают, что нельзя забеременеть с первого раза. При этом очень большой процент девочек, которые попадают в такие ситуации — это именно те, кто забеременел с первого раза», — объяснила специалист.

Кроме того, юноши и девушки плохо знают свою физиологию и нее умеют понимать свои потребности, отметила Литвинова. В таком возрасте люди пока не могут различать, где границы их тела и чего они хотят, а также не умеют говорить «нет» — из-за этого на них можно повлиять через страх и запугивание, уверена Литвинова.

В октябре сообщалось, что в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края 16-летняя школьница родила ребенка в уличном туалете, а после сразу задушила его. Через несколько дней девушка умерла от сильного кровотечения. По одной из версий, мать подростка сама сделала ей укол, чтобы спровоцировать аборт.