«Воспитатель» закладчиков поджег дверь семьи ребенка с ОВЗ и попал под суд

В Набережных Челнах «воспитателя» закладчиков осудят за поджог двери семьи ребенка с ОВЗ

В Набережных Челнах перед судом предстанет 22-летний местный житель, который по ошибке поджег дверь семьи, где проживал ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом в среду, 5 апреля, сообщает издание Chelny-biz.ru.

Адрес потерпевших молодому человеку дали в интернет-магазине по продаже наркотиков, где он работал «воспитателем» наркокурьеров. В обязанности фигуранта входило поджигание входных дверей квартир провинившихся закладчиков. Однако на этот раз молодому человеку дали неверные данные.

В результате поджога пострадала дверь и счетчик потерпевших. Фигуранта задержали, он признал свою вину и возместил семье ущерб. В настоящее время молодой человек ожидает приговора. Известно также, что он уже имеет судимость по статье за наркотики.

Ранее сообщалось, что МВД задержало 17 человек в семи регионах России за незаконный оборот наркотиков.