Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:56, 4 апреля 2023Силовые структуры

Полиция задержала 17 человек в семи регионах России по делу о наркотиках

МВД задержало 17 человек в семи регионах России за незаконный оборот наркотиков

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Полицейские задержали в семи регионах России 17 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По решению суда всех фигурантов поместили в СИЗО, на их имущество наложен арест на сумму более трех миллионов рублей. У них изъяли более 50 килограммов героина, гашиша и метадона. Также сотрудники МВД установили личности четырех организаторов группы, которые сейчас находятся не в России.

По данным полиции, подозреваемые причастны к совершению 64 преступлений «в различных точках страны от Москвы до Хабаровского края», всего в 20 регионах России.

Ранее стало известно, что МВД возбудило дело после изъятия 200 килограммами кокаина в грузовиках с фруктами в Петербурге.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
СКР предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта
Создан новый немедикаментозный способ лечения социальной тревожности
Россиян предупредили об уходе с рынка десятков банков
Стали известны дата и место похорон военкора Татарского
МакSим прокомментировала перенос концертов из-за состояния здоровья
Стали известны профессии подрабатывающих текила-герл девушек
Российские войска уничтожили до 225 бойцов ВСУ на одном из направлений
В Кремле анонсировали заседание Путина с членами Совбеза
В суд поступило ходатайство об аресте Дарьи Треповой до 2 июня по делу о теракте
Медведев заявил о необходимости истреблять террористов как бешеных собак
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.