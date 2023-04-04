Полиция задержала 17 человек в семи регионах России по делу о наркотиках

МВД задержало 17 человек в семи регионах России за незаконный оборот наркотиков

Полицейские задержали в семи регионах России 17 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По решению суда всех фигурантов поместили в СИЗО, на их имущество наложен арест на сумму более трех миллионов рублей. У них изъяли более 50 килограммов героина, гашиша и метадона. Также сотрудники МВД установили личности четырех организаторов группы, которые сейчас находятся не в России.

По данным полиции, подозреваемые причастны к совершению 64 преступлений «в различных точках страны от Москвы до Хабаровского края», всего в 20 регионах России.

Ранее стало известно, что МВД возбудило дело после изъятия 200 килограммами кокаина в грузовиках с фруктами в Петербурге.